وفاة النجمة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد صراع مع السرطان

رنا صلاح الدين - توفيت الفنانة الأميركية كيلي بريستون، زوجة الفنان جون ترافولتا، عن عمر ناهز 57 عاماً بعد معركة مع سرطان الثدي لمدة عامين.

جون ترافولتا أعلن خبر وفاة زوجته، في منشور على تطبيق "إنستجرام"، الأحد 12 يوليو، حيث كتب: "أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي".

وتابع: "لقد كافحت بشجاعة، يحيطها حب ودعم الكثيرين. أسرتي وأنا ممتنون للأطباء والممرضين في جميع المراكز الطبية التي تعاملنا معها، كما أعرب عن امتناني لأصدقائها وأحبائها الذين كانوا بجانبها".

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ونعتها ابنتها إيلا ترافولتا على حسابها بموقع "إنستجرام"، بقولها: "لم أقابل قط أي شخص شجاع وقوي وجميل ومحب مثلك".

وكيلي بريستون اسمها الحقيقي كيلي كاماليلهو سميث وغيرت اسمها إلى كيلي بريستون قبل أن تحصل على دورها الأول في الفيلم الرومانسي "ميس تشيف" عام 1985.

التقى ترافولتا ببريستون عام 1988 عندما ظهرا معاً في فيلم "ذا إكسبرتس" وتزوجا عام 1991 في باريس.

كيلي بريستون وجون ترافولتا