شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات نجمات الفن على البحر أناقة ورومانسية.... أبرزهن أنغام وأصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف إطلالات النجمات على البحر بدرجة كبيرة، حيث اطلالة كل واحدة منهن لها كاريزما وسحر خاصين، ومن خلال هذا الألبوم يمكننا التعرف على طابع كل منهن على البحر من حيث الاناقة والجراءة والاغراء والشقاوة والرومانسية.

النجمة ياسمين عبد العزيز فى اطلالتها على البحر تشعر أنها تعشق الشقاوة والحرية والتحركة وعدم التقييد، وأيضاً النجمة نيللى كريم التى تبحث عن الرومانسية أين تكون، ولذك تكون قبلتها دائماً الى الجونة حيث الهدوء والرومانسية وبعيدا عن الزحام.

أما أنغام فشخصيتها تنطبع على اختيارها لأماكن الاختفاء حيث إنها دائماً لا تحب الزحام وتعشق الاستمتاع بالرومانسية بمفردها أو بجوارمن يقترب منها فى حياتها، ومن الأماكن التى تفضل قضاء وقت الأجازات إحدى القرى الهادئة بالساحل الشمالى.أيضاً الفنانة سمية الخشاب تجدها تبحث عن الاستمتاع بالجو والبحر بكامل أناقتها دون إغراء فى الملابس.

وهناك بعض نجمات العرب واللبنانيات وفى مقدمتهن الفنانة أصالة نصرى تجدها تعشق الحياة الأسرية وتبحث عن امتاعهم فى المصايف قبل استمتاعها.

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أما الفنانة اللبنانية اليسا فتظهر دائماً على الشواطئ بطبيعيتها دون تكلف فى الملابس أو التحركات ولكنها تبحث عن الأماكن التى تبتعد فيها عن أعين الناس والإعلاميين لتكون على راحتها.

ونفس الأمر للفنانة مايا دياب تبحث عن الأناقة والإغراءات فى آن واحد وتعشق الشواطئ فى كل مكان بالعالم.