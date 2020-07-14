شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثي ينشر صورة من وراء كواليس تصوير مسلسل مملكة إبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان الشاب محمود الليثي، صورة له من وراء كواليس تصوير مسلسل مملكة إبليس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وضمت الصورة التي نشرها الليثي، عددا كبيرا من أبطال ونجوم العمل الدرامي قبل عرض الجزء الثانى من المسلسل ذاته أواخر يوليو الجارى.

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وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها فى قالب تشويقى مثير طوال الحلقات، وتقدم أميرة الدراما إيمان العاصى خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، حيث تظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش فى الحارة التى هى محور الأحداث، ومن المقرر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثانى، كما سبق وفعلت فى الجزء الأول، ولقبها جمهورها بلقب "أميرة الدراما".

جدير بالذكر، أن مسلسل "مملكة إبليس" كتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، ويقوم ببطولته كوكبة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.