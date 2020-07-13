مايا نصري تتعرض لهجوم من عصابات في «زنزانة٧»

أوشكت الفنانة مايا نصري على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلم «زنزانة 7» الذي سيتم عرضه قريبا وتقوم بتصوير المشاهد بمنطقة ٦ أكتوبر.

وتقدم مايا نصري شخصية «حلا» تملك قرية سياحية وتتعرض لهجوم من عصابات وتضطر للاعتماد على أشخاص يقومون بحمايتها، مضيفة أن الفيلم ينتمي لأفلام الأكشن مع لايت رومانتيك كوميدي.

يذكر بأن فيلم «زنزانة 7» يتضمن نخبة من النجوم وهم الفنان أحمد زاهر، نضال الشافعي، أحمد التهامي، مدحت تيخا، عبير صبري، مايا نصري، إيهاب فهمي، منة فضالي، مصطفى هريدي، أيمن كشك، أشرف عبد العزيز، إيمي إسلام وآخرين وهو من إنتاج شركة الجذور لإنتاج الفني للمنتجين أيمن يوسف ومحمد يوسف ومنتج فني عوض ماهر ومن سيناريو وحوار حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

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