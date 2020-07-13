الحزن يخيّم على حياة جون ترافولتا بعد وفاة زوجته ونجله

أعلن النجم العالمي جون ترافولتا عن رحيل زوجته في وقت متأخر أمس الأحد قائلاً: «أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي».

وتزوج الثنائي ترافولتا وكيلي في عام 1991 خلال لقائهما في فيلم «ذا إكسبرتس»، وأسفر هذا الزواج الذي استمر لفترة طويلة ما يقرب من 30 عاماً عن طفلين؛ ولد وبنت «جيت وايلا».

وتوفي جيت ابن جون ترافولتا في حادث مأساوي يوم 2 يناير عام 2009، بعد أن أصيب بنوبة من التشنجات واصطدم رأسه في حوض استحمام، وهو ما تسبب في وفاته فيما لم يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره.

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