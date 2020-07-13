أعلن النجم العالمي جون ترافولتا عن رحيل زوجته في وقت متأخر أمس الأحد قائلاً: «أبلغكم بقلب يعتصره الألم أن زوجتي الجميلة كيلي خسرت معركتها التي استمرت عامين مع سرطان الثدي».
وتزوج الثنائي ترافولتا وكيلي في عام 1991 خلال لقائهما في فيلم «ذا إكسبرتس»، وأسفر هذا الزواج الذي استمر لفترة طويلة ما يقرب من 30 عاماً عن طفلين؛ ولد وبنت «جيت وايلا».
وتوفي جيت ابن جون ترافولتا في حادث مأساوي يوم 2 يناير عام 2009، بعد أن أصيب بنوبة من التشنجات واصطدم رأسه في حوض استحمام، وهو ما تسبب في وفاته فيما لم يتجاوز بعد السادسة عشرة من عمره.
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كانت هذه تفاصيل خبر الحزن يخيّم على حياة جون ترافولتا بعد وفاة زوجته ونجله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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