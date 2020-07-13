مفاجآت جديدة في اعترافات الممثلة قاتلة زوجها برقبة زجاجة

أصدرت محكمة جنح البساتين حكماً بتجديد حبس الفنانة الشابة عبير بيبرس 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضية قتل زوجها بآلة حادة.

وقالت عبير في تحقيقات النيابة إنها قامت بقتله مباشرة بعد أن استمر في ضربها بشكل يومي على مدار 8 أشهر، وكشفت أنه قبل الزواج كان شخصاً وبعد الزواج ظهرت كل عيوبه التي كان يخفيها، والتي منها السب والضرب لها ولوالديها، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي لم يستطع أي شخص تحملها، واعترفت بأنها قامت بقتله متعمدة لأنها كانت تريد التخلص منه بعد أهانها عدة مرات أمام الجميع، وكان يعاملها بطريقة غير آدمية كانت سبباً في كرهها له.

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وأضافت في التحقيقات أنها قامت بطعنه 3 طعنات في القلب والصدر، وبعد أن سالت دماؤه حاولت بمعرفة الخادمة الأثيوبية التي تعمل عندها أن تداوي جراحه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان والد القتيل أعلن دفن جثمان نجله بعد التشريح الذي أظهر بشاعة الجريمة، وأضاف أن عبير كانت تخطط للهروب وتسليم الشقة لأصحابها، وأنه علم بوفاة نجله بالصدفة بعد أن حاول التواصل معه وسعيه بعد ذلك لمعرفة مكان اختفاء نجله كل هذه الساعات.

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