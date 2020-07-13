سمية الخشاب توجه رسالة للمتحرشين الصغار

وجهت الفنانة سمية الخشاب رسالة لمتابعيها عبر تطبيق انستغرام، عن ضرورة تعليم الشباب الصغار المتحرشين بالفتيات دون إدراك منهم لمعنى التحرش.

وقالت سمية في الفيديو: "الولاد الصغيرين اللي بيتحرشوا بالبنات وهما مش فاهمين، ما هو الوعي والفهم والإدراك، الولد من دول لو اتربى بشكل كويس، ولقى حد في البيت يفهمه إيه الصح وإيه الغلط وإيه اللي عيب وإيه الحرام ولازم تحترم بنات الناس ومينفعش تعمل كدا وينفع تعمل كدا يبقى أكيد مش هيغلط".

وتابعت: "قبل ما نعاقبهم نعلمهم ولازم يتحطوا في مراكز تعلمهم الإدراك والوعي وبعد كدا نعاقبهم، لما يفهم ويتعلم بعد كدا لو عمل حاجة تاني هيتعاقب قانونا، بس لما يبقوا ولاد صغيرين ومحدش علمهم يبقى محتاجين مدارس للتأهيل".



يذكر أن قضايا التحرش تشغل المجتمع المصري بعد اتهام أحمد بسام زكي بالتحرش واغتصاب أكثر من فتاة.

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