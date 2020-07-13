شكرا لقرائتكم خبر عن صديقة رونالدو تنشر صورا جديدة من عطلتهما اليوم في شواطئ جزيرة ماديرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، متابعيها بصور جديدة من عطلتهما اليوم، على شواطئ جزيرة ماديرا والتي ضمت أطفالهما.

ونشرت صديقة الدون البرتغالي صاحبة الـ 26 عامًا، صورًا من رحلتهما الصيفية اليوم عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام، والتي ظهرت داخل أحد القوارب التي قاما باستئجارها، وصورة اخرى برفقه رونالدو وابنهما.

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحفية عن أن الشرطة البرتغالية تحقق فى واقعة بطلها ابن كريستيانو رونالدو، البالغ 10 سنوات، بعدما ظهر فى مقطع فيديو أثناء قيادته دراجة مائية بمفرده فى نزهة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا مسقط رأس نجم يوفنتوس الإيطالى وعائلته.

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وقالت صحيفة "ميرور"، إن الشرطة فتحت تحقيقًا حول الواقعة بعدما نشرت كاتيا أفيرو شقيقة اللاعب البرتغالى مقطع فيديو لكريستيانو جونيور وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، موضحة أن المطربة البرتغالية قامت بغلق حسابها على إنستجرام عقب فتح التحقيق من جانب الشرطة، لكن المقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





ونقلت الصحيفة الإنجليزية تصريحات لمسئول فى الشرطة البرتغالية، والتى قال فيها، "نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة بمفرده لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة لكبار السن فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع".

وأشارت الصحيفة إلى أن نجل رونالدو قد يتعرض لغرامة مالية حيث ينص القانون فى البرتغال على أن قيادة الدراجة المائية بدون رخصة يتسبب فى غرامة من 268 إلى ألفين و688 جنيها إسترلينيا، وفى حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني.