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روزي هنتنجتون وايتلي تتسوق في لوس أنجلوس بملابس من تصميم أهم دور الأزياء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة والسوبرموديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي أنها من أكثر الوجوه جمالا و بريقا، حيث تتركز عليها عدسات الكاميرات بمجرد ظهورها سواء خلال حضورها الحفلات الكبرى والسيرعلى الـ RED CARPET أو بحياتها اليومية من خلال " البابارتزي " .

روزي هنتنجتون وايتلي (1)
روزي هنتنجتون وايتلي  

 

 التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لروزي هنتنجتون وايتلي بعد خروجها من إحدي المحال التجارية الموجودة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر( 33 عاما ) بإطلالة جمعت البساطة والأناقة، فارتدت فستان ذو تصميم بسيط  بدون أكمام، ولكي تكمل أناقتها اختارت حذائها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Saint Laurent " و الذي وصل سعره الي 420 جنيه إسترليني .

روزي هنتنجتون وايتلي (2)

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روزي هنتنجتون وايتلي 

في حين ظهرت روزي هنتنجتون وايتلي ممسكة حقيبة يد من مجموعة تصميمات " Bottega Veneta " ووصل سعرها الي 2465 جنيه إسترليني .

ولكي تحافظ علي صحتها لم تنسي روزي أن ترتدي القناع الواقي تجنبا للإصابة بفيروس " COVID-19 " الذي يهدد العالم .

روزي هنتنجتون وايتلي (3)
روزي هنتنجتون وايتلي 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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