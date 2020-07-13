شكرا لقرائتكم خبر عن روزي هنتنجتون وايتلي تتسوق في لوس أنجلوس بملابس من تصميم أهم دور الأزياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة والسوبرموديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي أنها من أكثر الوجوه جمالا و بريقا، حيث تتركز عليها عدسات الكاميرات بمجرد ظهورها سواء خلال حضورها الحفلات الكبرى والسيرعلى الـ RED CARPET أو بحياتها اليومية من خلال " البابارتزي " .



روزي هنتنجتون وايتلي روزي هنتنجتون وايتلي

التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لروزي هنتنجتون وايتلي بعد خروجها من إحدي المحال التجارية الموجودة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر( 33 عاما ) بإطلالة جمعت البساطة والأناقة، فارتدت فستان ذو تصميم بسيط بدون أكمام، ولكي تكمل أناقتها اختارت حذائها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Saint Laurent " و الذي وصل سعره الي 420 جنيه إسترليني .

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روزي هنتنجتون وايتلي

في حين ظهرت روزي هنتنجتون وايتلي ممسكة حقيبة يد من مجموعة تصميمات " Bottega Veneta " ووصل سعرها الي 2465 جنيه إسترليني .

ولكي تحافظ علي صحتها لم تنسي روزي أن ترتدي القناع الواقي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم .