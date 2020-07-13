شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تعامل لطفى لبيب مع حالته الصحية فى آخر أعماله "رجالة البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان الكبير لطفى لببيب آخر أعماله فى شهر رمضان الماضى، حيث شارك فى بطولة مسلسل "رجالة البيت"مع النجمين أحمد فهمى وأكرم حسنى، وذلك رغم ظروفه الصحية ومعاناته من إصابته بجلطة فى المخ تسببت فى تعطيل الجانب الشمال فى جسمه بالكامل، خاصة وأنه يرفض فكرة الابتعاد عن التمثيل والاعتزال.

واختارلبيب بالاتفاق مع صناع المسلسل الظهور فى مشاهده جالساً فى كل المشاهد التى قدمها والتى كانت قليلة للغاية لم يتخطى عددهم 20 مشهد، خاصة أن المشاهده لم تتطلب أى حركة للشخصية التى قدمها وهى "الجد خميس" المقيم مع "تيمون وبومبا" فى المنزل.

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لطفي-لبيب

وقال لطفى لبيب خلال استضافته فى برنامح "التاسعة" مع الاعلامى وائل الابراشى أمس الأحد، أنه شبع تمثيل لأن الممثل لابد أن يكون ذو مرونة عصبية وعضلية ويجب أن يكون جسده رياضياً، وأنه رغم معاناته الصحية لن يعتزل وان عرض عليه دور جيد يتناسب مع شروطه الصحية سيقدمها لأنها لا يستطيع العيش بدون فن حسب وصفه.

وقدم لطفى لبيب آخر أعماله فى السينما من خلال فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمى والذى تم عرضه فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته منى شلبى وخالد الصاوى وبيومى فؤاد وحسن حسنى وانتصار وياسر الطوبجى وسامى مغاورى ومحمود الليثى وانعام سالوسة ورشوان توفيق وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعى.