إنجى خطاب تتألق فى آخر ظهور على إنستجرام

شارك الفنانة انجى خطاب جمهورها بصورة له من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - منور - مشاء الله

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني لعام 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. Advertisements قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تدعم شريف منير بعد حملة التنمر على بناته هكذا يحمي كريم عبد العزيز نفسه من كورونا

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