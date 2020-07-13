فيديو .. حكيم في كواليس تصوير قلبي يا ناس

طرح الفنان حكيم فيديو كواليس تصوير كليب قلبي يا ناس، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب قلبي يا ناس من إخراج مازن نيازي، والأغنية من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع إسلام Advertisements شيبسي، وميدو مزيكا. شيبسي، وميدو مزيكا. يذكر أن الفنان حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان رقصونى، والأغنية من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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