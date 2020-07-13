أبرز العلامات الفنية لعرّاب الكتابة بهجت قمر

الكاتب بهجت قمر الذي أعطى لثلاثية الفن في مصر سواء سينما أو مسرح أو تليفزيون رونق ولمعان خاص بإسمه، فعندما تشاهد أعماله الحية إلى الآن والتي تجاري العصر الحديث للفن بل ومازالت تضيف إليه علامات فنية جديدة، تجد أنه أقام فكر فني ضد الزمن ولا يقبل صفة القديم.
وبمناسبة الذكرى الـ83 لمولده، نوافيكم بأهم كتاباته التي قدمها للمسرح وللسينما وللتليفزيون، حيث أثرى خشبة المسرح بالعديد من الأعمال المسرحيةالتي بلغ عددها 17 مسرحية، تركت علامات من ذهب في عالم المسرح ومن أهمها: "الزوج العاشر، أنا فين وانتي فين، شارع محمد علي، الزيارة انتهت، زقاق المدق، حواء الساعة 12، قصة الحي الغربي، ريا وسكينة، أنها حقاً عائلة محترمة".
أما في الشريط السينمائي المصري قدم أكثر من 66 فيلم، أبرزهم:"سوق السلاح، أنت اللي قتلت بابايا، بكرةأحلى من النهاردة، الموظفون في الأرض، كلمة السر، الأرملة العذراء، أونكل زيزو حبيبي، المزيكا في خطر، كلاب المدينة".
وأصبح من روّاد شاشة التلفاز من خلال 14 عمل تليفزيوني أبرزهم:"الشنطة مع مين، كيف تخسر مليون جنيه، عم حمزة، أعقل زوجين في العالم، عيون، الناس الطيبين، صابر ياعم صابر، الشاهد الوحيد".
بهجت قمر الذي نجد في إسمه لقب في حد ذاته، هو من الكتّاب القلائل الذين استطاعوا إثراء الفن بجميع أنواعه، ولم يقدم أعمال كتابيه فحسب، بل حرص على إشباع المتلقي بقيمة فنية متكاملة قلّما نشعر بها في ثلاثية الفن.
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