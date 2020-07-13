خـالد عـبد الـرحمن يطرح أحدث أغانيه "تنتخي بي"

طرح الفنان السعودي خالد عبد الرحمن أغنية جديدة تحمل اسم "تنتخي بي" عبر تطبيق الأغاني الشهير "ديزر".
أغنية "تنتخي بي" من كلمات الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد،وألحان ناصر الصالح.
وكان عبد الرحمن تعرض لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى، ثم انتشرت له صور من داخل المستشفى، تبينلاحقًا أنها من مسلسل "ضرب الرمل" الذي شارك في بطولته في موسم دراما رمضان المنقضي 2020.
جدير بالذكر، أن الفنان السعودي خالد عبد الرحمن يستعد لإحياء حفل غنائي على طريقة "الاونلاين" يوم الخميس المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
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