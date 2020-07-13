شكرا لقرائتكم خبر عن حوار نادر للمخرجة الراحلة علوية زكى من كواليس مسلسل "مهلا الدفع مؤجل".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب المخرجة علوية زكى، الذى تديره عائلتها عبر موقع "انستجرام"، جزءا من حوار نادر للمخرجة الراحلة مع برنامج "جديد × جديد" للإعلامية فريدة الزمر، الذى أدارته معها فى كواليس تصوير مسلسل "مهلا الدفع مؤجل"، وكتب الحساب فى تعليقه على الفيديو: "شاهد هذا اللقاء النادر لعلوية زكى وطاقم عمل مسلسل "مهلا الدفع مؤجل" فى برنامج "جديد × جديد" مع فريدة الزمر".

وتدير الإعلامية فريدة الزمر، الحوار مع المخرجة علوية زكى، وتبدأ بسؤالها، "يا ترى قبل ما ابدأ مع حضرتك.. أقول المسلسل دا رقم كام فى حياة علوية زكى؟"، وردت المخرجة الراحلة، "الحقيقة عملت مسلسلات كتير مش قادرة اعدلك كام.. حاجة وعشرين.. أنا مقلة وعقبال ما ألاقى النص الجيد اللى انفعل بيه وأقدر أجذب المشاهد.. يعنى كل سنة أو سنة ونص بعمل مسلسل".

ويشار إلى أن حساب المخرجة علوية زكى، الذى تديره عائلتها عبر انستجرام، سبق ونشر صورة لها مع الفنان الراحل جميل راتب، حيث جمعتهما الصدفة أنهما ولدا فى نفس العام وبينهما أيام قليلة، كما جمعت الصداقة بين الفنان الراحل جميل راتب والمخرجة الراحلة علوية زكى، دورا خلال فترات طويلة من حياتهما وحتى وفاتهما، حيث كانت تعتبره أقرب أصدقائها، وقالت الأسرة عن هذه الصورة: " علوية زكى وجميل راتب، صداقة عاشت سنين".

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وكانت المخرجة الكبيرة علوية زكى، رحلت يوم 7 أغسطس عام 2019 عن عمر يناهز 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها، وقبل أن يتم مرور عام على وفاة الفنان جميل راتب، الذى رحل عن عالمنا يوم 19 سبتمبر عام 2018.

وتعد المخرجة علوية زكى، واحدة من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتى كان لهن اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع فى الأعمال الدرامية.