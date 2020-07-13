شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب لـ الخليج 365: مش عاوز أدوار علشان آكل عيش وأرفض أبقى نص ممثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان الكبير لطفى لبيب، إنه يرفض أن يكون نصف ممثل بسبب تأثير الإصابة بجلطة المخ على الجانب الأيسر من جسده، وأوضح الفنان الكبير فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه لا يستطيع ان يتوقف عن الفن والتمثيل قائلا:" ما اقدرش أقول هابطل فن لكن مش عاوز أمثل علشان آكل عيش ولا علشان آخد فلوس بس ، أنا الحمد لله مستور ومش محتاج، أنا عاوز أعمل دور حلو".

وتابع:" إصابتى بالجلطة من 3 سنين أثرت على الجانب الأيسر من جسدى فى اليد والساق اليسرى وبتعوق حركتى علشان كدة بتعوقنى عن أداء كل الأدوار التى تحتاج لحركة وعلشان كدة باقول للناس ماتبعتلويش أدوار علشان أمثل وخلاص، أنا مش محتاج فلوس ، لكن ممكن أمثل الأدوار اللى تناسب حالتى".

وكان الفنان لطفى لبيب أصيب بجلطة فى المخ منذ 3 سنوات فى شهر مايو عام 2017 وكان وقتها يشارك فى مسلسل عوالم خفية مع الزعيم عادل إمام وأثرت هذه الجلطة على الجانب الايسر من جسده يده وساقه اليسرى.

Advertisements

ومنذ أيام تداول البعض أنباء عن إصابة الفنان الكبير بالجلطة ونقله للرعاية المركزة، وهى أنباء غير صحيحة حيث كانت هذه الإصابة منذ 3 سنوات.

وأضاف الفنان الكبير لطفى لبيب:" مااقدرش أقول إنى اعتزلت لأنى مااقدرش أبعد عن الفن لكن باقول إنى مااقدرش أمثل كل الأدوار ، وبعد الإصابة شاركت فى عدد من الأعمال المناسبة لحالتى ومنها فيلم خيال مآتة".

وأكد لبيب أن شهرته تأخرت لأنه قضى فترة كبيرة من حياته مجندا فى القوات المسلحة وهى الفترة التى يعتز بها والتى استمرت 6 سنوات شارك خلالها فى حربى الاستنزاف وأكتوبر.

وقال لبيب:" انطلقت فنيا من خلال المسرح ومنه أصبحت معروفا فى الوسط الفنى وشاركت فى بعض المسلسلات، ولكن كانت الانطلاقة الثانية بمشاركتى فى فيلم السفارة فى العمارة فى دور السفير الإسرائيلى ديفيد كوهين ومنه كانت النقلة الحياتية والفنية الكبرى».