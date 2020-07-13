لطفي لبيب في العناية المركزة؟ الفنان الكبير يوضح

Jul 13, 2020
كشف الفنان الكبير لطفي لبيب أنه اصيب بجلطة في الدماغ منذ ثلاث سنوات وليس في الفترة الحالية. وتعجب الفنان من تداول هذا الموضوع حاليًا عن إصابته بجلطة وهو متواجد في العناية المركزة.
وأوضح لطفي لبيب في تصريح خاص لـ “اليوم السابع” أنه أصيب بالجلطة في شهر مايو عام 2017 وكان وقتها يشارك في مسلسل “عوالم خفية” مع النجم عادل إمام وأثرت هذه الجلطة على الجانب الايسر من جسده.
وشدد ان الاصابة اعاقته في مهنة التمثيل خاصة أنه يحب أن يقدم عملاً جميلاً وقال: “أنا مش عاوز أبقى نص ممثل، عاوز أعمل دور حلو، مش مجرد تمثيل علشان يدوني فلوس”.
وأكد أنه لا يعرف مصدر اطلاق الاشاعات التي تطاله بين الحين والأخر والتي تقول أنه متواجد في الرعاية المركزة وأصيب بالجلطة حالياً.
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