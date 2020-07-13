آسر ياسين يناشد زملاءه بوقف مشاهد التحرش

تحدث الفنان آسر ياسين، حول ظاهرة "التحرش الجنسي"، قائلا إنه يجب مراعاة هذه الأزمة، كوننا وجهة للشباب.



ونشر ياسين لقطات فيديو على حسابه الرسمي على "إنستجرام" وجّه فيها رسالة للجميع ولزملائه في الوسط الفني، على وجه الخصوص، وأنه لن يتحدث عن ظاهرة التحرش من منطلق أن يهتم الأهالي بأبنائهم وتربيتهم، بدعوى أن هذا الأمر منطقي وبديهي، ولكنه يتحدث من جانب آخر يتعلق بالمسؤولية الفنية للكُتاب والمخرجين والممثلين.



وأشار ياسين إلى أنه منذ فترة كان هناك أفلام تتعامل مع التحرش الجنسي على أنه شيء طبيعي، ويظهر فيها البطل بمظهر المنتصر، دائما.



وناشد آسر ياسين زملاء الوسط الفني عدم الانجرار وراء هذا "البطل" الذي يظهر في أفلام التحرش وكأنه أمر عادي، حتى لا يكون مثالا للشباب يسعون لتقليده، مع مراعاة هذه الأزمة، وبشدة، كون الفنان وجهة للشباب ومثال يحتذى به.

قد يهمك ايضا:

والدة آسر ياسين تخطف الأضواء بلعبها كالأطفال في أحد المتاجر

رسالة طريفة من آسر ياسين لمصطفى درويش بعد تعافيه من كورونا