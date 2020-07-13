زين العمر يُكذب الشائعات بلقاء مع جبران باسيل

التقى الفنان اللبناني زين العمر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تغريدة للفنان زين العمر وأعلن من بعدها اعتزاله تويتر. وقد حاول البعض استغلال الموضوع من أجل التصويب على العلاقة بين الفنان زين العمر والنائب جبران باسيل، ويظهر في الصورة المرفقة الفنان زين العمر إلى جانب باسيل، الأمر الذي يدحض كل الأقاويل والشائعات التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قد يهمك ايضا: رسائل في حبّ نانسي عجرم تجتاح تويتر رامى جمال يوجه رسالة لمتابعيه عبر "تويتر"

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