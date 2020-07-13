تقارير تؤكد تورط ويل سميث في طلبه من زوجته التعرف على شخص آخر لإسعادها

نشر موقع ديلي ميل تقريرًا عن النجم العالمي ويل سميث، أكد خلاله حثه لزوجته على البحث عن سعادتها بالطريقة التي تراها.

وعبر فيه سميث عن مدى عمق المشكلات في زواجه من جادا، وقال إن جادا غير سعيدة وأنه طلب منها أن تخرج وتبحث عن السعادة لنفسها بطريقتها وبالشكل الذي تراه مناسباً لها، مؤكدًا أنه من الخطأ الشديد أن تضع مسئولية سعادتك على شخص.

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وأوضح سميث أن هذا الشخص قد يساعدك على تحسين مزاجك ويجعلك تضحك، لكن مسئولية السعادة لا يجب أن يضعها الإنسان على غيره فكل شخص مسئول عن سعادته.

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وكانت جادا سميث اعترفت أمام زوجها بتفاصيل خيانتها له، وكشفت من خلال فيديو وهي تجلس على طاولة وعينها بعين زوجها النجم الشهير ما جعلها تتصدر قوائم البحث.

واعترفت جادا بينكيت زوجة النجم العالمي ويل سميث بأنها كانت على علاقة غرامية مع المغني أوجست السينا.

الغريب في الأمر أن زواج ويل سميث وجادا مر عليه أكثر من عشرين عامًا وأنجبا ابنهما الذي أصبح شابًا وسلك طريق الفن مثل أبويه، لكن لم يتوقع أحد أن تصل الأمور بيهما إلى الخيانة والاعتراف بها بعد أكثر من عامين.

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