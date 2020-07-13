ياسر جلال يتراجع عن قراره ويعود لبطولة مسلسل «خالد بن الوليد»

أعلن المؤلف والممثل إسلام حافظ عن عودة الفنان ياسر جلال لبطولة مسلسل «خالد بن الوليد» الذي كان اعتذر عنه منذ يومين عبر بيان صحفي أصدره ياسر.

وقال حافظ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: إن مسلسل خالد بن الوليد من بطولة ياسر جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز، معلنًا بذلك عودة ياسر للمسلسل من جديد.

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ولم يكشف أحد من فريق عمل المسلسل السبب وراء اعتذار ياسر جلال، وكيف تراجع عن قراره، والأشخاص الذين تولوا مهمة النقاش معه للقيام ببطولة المسلسل، الذي تأجل لمدة عام كامل.

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يذكر أن المسلسل كان قد تعاقد على بطولته من قبل الفنان عمرو يوسف، إلا أنه اعتذر عنه، ليذهب بعدها إلى ياسر جلال، الذي اعتذر أيضًا عنه وعاد مجددًا.

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