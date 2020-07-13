لطفي لبيب أعاني من جلطة في المخ عطلت شقي الشمال

قال الفنان لطفي لبيب، أنا شبعت تمثيل لأن الممثل لابد أن يكون ذا مرونة عصبية وعضلية ويجب أن يكون جسده رياضياً، لأن مهنة التمثيل مش سهلة ومتعبة جداً، وأنا بعتبرها ثاني مهنة صعبة بعد عمال المناجم.

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وأضاف لطفي لبيب خلال استضافته في برنامج «التاسعة» للإعلامي وائل الابراشي، المذاع على القناة الأولى، «أنا لا أكتم سراً فأنا في حالة مرض وأعاني من جلطة في المخ معطلالي الجنب الشمال كاملاً، فالتمثيل بالنسبة لي ليس في كامل رونقي، ولكن ليس معنى كلامي إنى سأعتزل فوقت ما ييجي حاجة كويسة بس تكون بشروطي الصحية هاعملها لأني مقدرش أعيش من غير فن، ولأني بحب مود العمل وبستمتع بيه».

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يذكر أن آخر أعمال الفنان لطفي لبيب، مسلسل «رجالة البيت» الذي يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمي، وأكرم حسني، وويزو، وبيومي فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

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