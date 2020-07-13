جورج وسوف يردّ على شائعة مرضه بالفيديو

أكدّ الفنان جورج وسوف على انه بصحة جيدة، وقامبمشاركة متابعي ه بمقطع فيديو من منزله وهو يردد بعض كلمات أغانيه الشهيرة، على عكس ما يتم ترويجه من شائعات عن اصابته بمرض.



وكان الوسوف قد أحيا حفلاً غنائياً عبر الإنترنت على طريقة المباشر، تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على محبيهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جورج وسوف قبل انطلاق الحفل أنه يحضرأعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، وأحدها سيطلقه قريبًا عبرمواقع التواصل متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.