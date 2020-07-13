القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 - أديس أبابا- خاص الإثنين 2020/7/13 05:17 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/7/13 05:17 م بتوقيت أبوظبي

نفى وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو في تصريحات لـ"الخليج 365" ما تم تداوله إعلاميا بشأن البدء الفعلي لتعبئة خزان سد النهضة يوم 8 يوليو. وكانت وسائل إعلام قد نقلت على لسان إعلام محلي إثيوبي أن تعبئة خزان سد النهضة بدأت فعليا يوم 8 يوليو الجاري. Advertisements وقال وزير الخارجية الإثيوبي لـ"الخليج 365" إن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، متعهدا بمساءلة أي وسيلة إعلام محلية نشرت هذا الخبر. وأشار الوزير الإثيوبي إلى المفاوضات بشأن سد النهضة ما زلالت مستمرة برعاية الاتحاد الأفريقي. يتواصل ماراثون مفاوضات سد النهضة لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة خاصة خلال سنوات الجفاف بين إثيوبيا ومصر والسودان.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإثيوبي ينفي لـ"الخليج 365" ما تم تداوله إعلاميا حول بدء تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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