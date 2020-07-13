الرئيس التونسي في إشارة إلى حركة النهضة الإخوانية: لن أقبل بالتشاور مع أي كان إلا في حالة استقالة رئيس الوزراء المزيد

رفض الرئيس التونسي، قيس سعيد، الإثنين، الانطلاق في مشاورات سياسية للإعداد لتشكيل حكومة جديدة لا يترأسها إلياس الفخفاخ.

وأكد سعيد، في كلمة له بقصر قرطاج بتونس بحضور الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أن ما طرحته حركة النهضة الإخوانية (القطع مع حكومة الفخفاخ والانطلاق في مشاورات جديدة) مخالف للدستور .

وأضاف: "الدستور التونسي يعطي الحق في حالتين فقط لمشاورات حكومية جديدة، وهي استقالة الفخفاخ أو سحب الثقة منه برلمانيًا بأغلبية 109 أصوات".

وأوضح أن رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ له كامل الصلاحيات، قائلا: "أنا ملتزم بتطبيق الدستور التونسي، وما يطرحه بعض الأطراف (في إشارة الى الإخوان) هو هراء وأضغاث أحلام".

وبين أن الدعوات لتغيير الحكومة هو من باب الخروقات القانونية، وأنه لن "يقبل ابتزازا، ولا مساومات، ولا العمل بالغرف المغلقة".

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وأمس، دعت حركة النهضة الإخوانية إلى الانطلاق في مشاورات حكومية جديدة، معلنة نيتها الانسحاب من الحكومة.

ووفق مراقبين فإن مطالبة الإخوان باستقالة الفخفاخ تأتي في ظاهرها على خلفية القضايا المتعلقة بتربح رئيس الحكومة التونسية من منصبه، إلا أنها تحمل في باطنها أبعادا سياسية مرتبطة بأجندات حركة النهضة الإخوانية في تونس.



ويواجه الفخفاخ اتهامات بالتربح من شركات خدمات بيئية أبرمت صفقات مع الدولة التونسية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يتنافى مع القانون التونسي.

ويتهم عديد الأطراف السياسية حركة النهضة بمحاولة ابتزاز الفخفاخ من أجل تعيين شخصيات إخوانية على رأس الأجهزة الأمنية، وأن حركة النهضة تريد إسقاط الحكومة؛ لأنها مقترحة من الرئيس قيس سعيد الذي تجمعها به علاقات متوترة.

وفي 10يناير/كانون ثاني الماضي، سقطت حكومة الحبيب الجملي الإخوانية بعد عجزها عن الحصول على أغلبية 109 من مجموع 217 نائبا في البرلمان التونسي.