فضل شاكر يعيد تقديم “وحشتوني” بأسلوب جديد

أطلق الفنان فضل شاكر من جديد عمله الغنائي الذي حمل عنوان “وحشتوني” بأسلوب جديد، حرص من خلاله شاكر إن يبرز إعلام الدول العربية، بالإضافة إلى ابرز المعالم في تلك الدول، كما تضمن الفيديو ظهوره على احد المسارح العربية، في رسالة منه الى جمهوره ومدى الشوق لهم، كما حرص الفنان فضل شاكر على أعادة توزيع العمل موسيقيًا من جديد، شارك به نخبه من اهم العازفين في الوطن العربي، علما بان “وحشتوني” من كلمات قوس ومن الحان سهم وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ومن انتاج الفنان فضل شاكر.

وتقول كلمات الأغنية “وحشتوني”: “أنا غايب كثير ادري، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور”.

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كما شكل مجمل هذا العمل رسائل سعى الفنان فضل شاكر إلى إرسالها، بعذوبة صوته وبدموع الشوق وصدق الإحساس، فجاء هذا المقطع بهذه الكلمات: “انا يا راقيٍ ظهري … ترى عالي عليك السور … ترى كل من بغى كسري … يطيح و ينكسر مقهور.. وانا طيبي غلب شري … وذنب اللي خطا مغفور … انا راجع وابي قدري … كبير فعين هالجمهور”.

أغنية “وحشتوني” تم إعادة أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر على اليوتيوب، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكافة المتاجر الالكترونية، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق: