تحقيق خاص- كم بلغت ثروة لايف ستايلز ستوديوز الفنية في النصف الأول من العام 2020؟

استطاعت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ان تتخطى كل الصعوبات التي واجهتها بسبب فيروس كورونا منذ بداية عام 2020، وقدمت حتى النصف الاول من العام الجاري عشرة أعمال فنية مميزة مع النجوم: كارول سماحة، وائل جسار، كنزة مرسلي، مروة ناجي، روان عليان، أماني السويسي، محمد سرور، عمر كمال وعمرو المصري.

وقد حققت الكليبات التي تم اصدارها على قناة لايف ستايلز ستوديوز أكثر من 32 مليون مشاهدة، والأرقام في تصاعد مستمر يومياً، وهذا ان دلّ على شيء يدل على صوابية اختيار الشركة للنجوم والأغنيات التي يوقعها اسماء مهمة في عالم الشعر والتلحين والتوزيع، بالاضافة الى الصورة التي تلعب دوراً مهماً في ايصال الكليب الى أكبر شريحة من المجتمع العربي.

أيضاً تتحضر شركة “لايف ستايلز ستوديوز” لمجموعة من الأعمال الجديدة مع نخبة من أهم الأسماء على الساحة الفنية نذكر منهم النجوم هاني شاكر، أصالة، حمادة هلال، أبو، شمس الكويتية، محمد سرور، ياسمينا، احمد شيبه، رنا سماحة، محمد نور، والفنان الشاب زين، كنزة مرسلي وغيرهم.

كما سبق وكشفنا ان الأشهر الأربعة المقبلة ستشهد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” على ثورة فنية ضمن برنامج حافل بالتعاونات مع نخبة من النجوم والفنانين الموهوبين بأغاني مكتملة من حيث الكلمة واللحن والتوزيع الموسيقي، بالاضافة الصورة من خلال الفيديوكليبات التي ستحمل توقيع أهم المخرجين المبدعين من العالم العربي.

الآن نعرض عليكم الأعمال العشرة التي أطلقتها الشركة:

كارول سماحة – Bon Voyage

أغنية “رحلة سعيدة”، باللغتين العربية والفرنسية كلمات كارول سماحة، كاملة خيربيك وليون، الحان DJ Youcef ويان بيري، التوزيع DJ Youcef وميكس وماسترينغ روجيه أبي عقل والكليب اقترب من أربعة ملايين مشاهدة منذ الاول من تموز 2020، وحمل توقيع المخرجة المصرية بتول عرفة.

وائل جسار – ما تغيبش ثواني

أغنية “ما تغبيش ثواني” باللهجة المصرية من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع وليد شراقي والكليب حمل توقيع المخرج اللبناني فادي حداد. وحقق العمل أكثر من أربعة ملايين منذ 23 مايو 2020

روان عليان – ارتباك أعصاب

أغنية “ارتباك اعصاب” هي باللهجة المصرية من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع المخرج المتميز فادي حداد. وقد حقق أكثر من مليونين مشاهدة منذ 19 حزيران 2020.

كنزة مرسلي – كانت باينة

أغنية “كانت باينة” هي باللهجة الجزائرية كلمات وألحان ربيع كاسطور، توزيع: ياسين موزارت، ميكس وماستورينغ عبد الله مسوس وتسجيل استديو اكابيللا. الكليب حمل توقيع المخرج اللبناني عادل سرحان. وحقق العمل أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة منذ 23 يناير 2020.

مروة ناجي – لما لقيتك

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أغنية “لما لقيتك” باللهجة المصرية كلمات أحمد المالكي، ألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر عمار خاطر. والكليب حمل توقيع المخرج فادي حداد. وقد حقق العمل أكثر من سبعة ملايين مشاهدة منذ 9 مارس 2020.

اماني السويسي – خليك في بيتك

“خليك في بيتك” هي من كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان واشراف موسيقي سامر ابو طالب، توزيع موسيقي عمر اسماعيل، مكس وماستر مصطفى رؤوف. الكليب حمل توقيع المخرج فادي حداد وحقق أكثر من مليون مشاهدة منذ 8 حزيران 2020.

عمرو المصري – انا بقلظت

أغنية “انا بقلظت”من كلمات عليم، الحان عمرو المصري، توزيع عمرو الخضري والفيديو والايديت احمد جريزمان. وحقق الكليب أكثر من أربعة ملايين مشاهدة منذ 8 مايو 2020.

عمر كمال – تحية للجيش الأبيض

أغنية “تحية للجيش الأبيض” كلمات ايهاب عبد العظيم، ألحان سامر ابو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، تسجيل وتصوير ستوديو ماجد المهندس في القاهرة. والكليب حمل توقيع المخرج فادي حداد. وقد حقق أكثر من 76 الف مشاهدة منذ 27 ابريل 2020.

محمد سرور – اضحك الدنيا حلوة

أغنية “اضحك الدنيا حلوة” كلمات والحان المبدع محمد الرفاعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماسترينغ امير محروس. الكليب الذي كان على شكل ليريك فيديو اقترب من مليونين مشاهدة منذ 9 ابريل 2020.

أماني السويسي – صوت الأم

أغنية “صوت الام” كلمات ايهاب عبد العظيم، الحان وفواصل موسيقية سامر ابو طالب، توزيع موسيقى محمد هارون. الكليب حمل توقيع المخرج محمد ميساوي. وقد حقق أكثر من خمسة ملايين مشاهدة منذ 21 مارس 2020.