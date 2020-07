طرح الإعلان الترويجي لفيلم التشويق She Dies Tomorrow

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركة “نيون” الترفيهية الإعلان الرسمي الأول لفيلم الإثارة والغموض “She Dies Tomorrow”، المقرر طرحه نهاية الشهر الجاري، في صالات السينما.

الفيلم من تأليف وإخراج آيمي سايمتز، وتدور أحداثه حول انهيار حياة فتاة حينما تندفع بمخاوفها وشكوكها بشعور الموت مع بزوغ الشمس، لتنقلب الأمور في رحلة تشويقية غريبة.

ويشارك في بطولة الفيلم كيت لين شيل، جين أدامز، ميشيل رودريجيز، جوش لوكاس، كريس ميسينا، أوليفيا تايلور دادلي.

وسبق أن شاركت بطلة الفيلم كيت لين شيل، بعدد من الأفلام والمسلسلات أبرزها: مسلسل “House of Cards”، وفيلم “Buster’s Mal Heart” عام 2016، و”Thank You for Your Service” عام 2017.