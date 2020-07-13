هند صبري توجه نصيحة لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرصت الفنانة التونسية هند صبري، على توجيه نصيحة لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت هند، صورة لها من إجازتها الصيفية، وعلقت: "حين تكون أفكارك سعيدة، سوف تشرق من وجهك كأشعة الشمس، وتكون دائما جميل".

وعرض لهند صبري، مؤخرًا فيلم "نورا تحلم"، عبر شبكة الترفيه العالمية "نتفليكس".

فيلم "نورا تحلم"، حائز على الجائزة الكبرى بمهرجان قرطاج السينمائي في نوفمبر الماضي، ويناقش الفيلم العديد من القضايا الشائكة والمحظورة اجتماعيا، من خلال قصة أم كادحة من وسط شعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.