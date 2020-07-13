لطفى لبيب: حسن حسنى ممثل حوت وهو اللى عمل المسرح العسكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان لطفى لبيب، "أنا ليا أكتر من 350 عمل فنى منهم 140 فيلم، ولم أتوقف أبدا لحظة عن المسرح منذ بدايتى، لأن المسرح بيشحن الممثل اللى جواك، ودائما تلاقى ممثلين المسرح جامدين".
وأضاف خلال استضافت في برنامج "التاسعة" للإعلامي وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى، أنا وحسن حسنى وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله كنا خط وسط التمثيل وسيطرنا عليه لسنوات طويلة، وفى كمان خط وسط نسائى مثل الفنانة رجاء الجداوى والفنانة أنعام سالوسة.
وتابع، "حسن حسنى عشان أتكلم عنه مقدرش أوفيه حقه، لأنه ممثل حوت وقدر يقدم كل الأدوار وشخصيات مختلفة، وأصل نشأته المسرح، وهو اللى عمل المسرح العسكرى أيام المشير عبد الحكيم عامر".
يذكر أن أخر أعمال الفنان لطفى لبيب، مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وهو من بطولة أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.
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