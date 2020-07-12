كيف أصبح «ابو هشيمة وياسمين صبري» الثنائي الذهبي على السوشيال ميديا؟

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يبدو أن الثنائي ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة أصبحا كلمة السر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت صورهما سوياً محط جذب للكثير من محبيهما، فبمجرد نشر صورة جديدة لهما يتهافت الجمهور على مشاركتها والتعليق عليها والبحث عن أسعار إطلالة كل منهما سواء ساعة أو فستاناً أو حذاءً.
فطوال الفترة الماضية كان ينتظر الكثيرون من محبيهما ومتابعيهما عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أي إطلالة لهما، وكانت أبرز إطلالاتهما والتي أثارت ضجة كبيرة الصورة التي التقطت لهما على كورنيش محافظة الإسكندرية؛ حيث كانا يقضيان أجازة شهر العسل، ونالت الصورة إعجاب الجميع وتمنوا لهما حياة سعيدة.
كما كانت لهما إطلالة مميزة أيضاً وهما في حفل عقد قرانهما، وتحدث الكثيرون عن ملابس ياسمين صبري والإكسسوارات التي كانت ترتديها. إلى جانب إطلالاتهما في شهر رمضان بعد عزومة البرنس كما أطلق عليها الجمهور.
ولكن كيف تحول الثنائي أبو هشيمة وياسمين إلى الثنائي الذهبي على الساحة الفنية؟
البعض يؤكد أن الدمج بين المال والفن له مفعول السحر في الأساس، ويعد عامل جذب أساسياً، كما في حالة ريهام حجاج ورجل الأعمال محمد حلاوة، ولكن هنا الفنانة أكثر شعبية ورجل الأعمال أكثر شهرة، وهو ما كان سبباً في زيادة شعبية الثنائي في الفترة الأخيرة.
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري تجاهلت كافة الشائعات التي تثار حولهما مؤخراً مثل خبر انفصالهما، ورأت أن أفضل طريقة للرد على ما يُثار هي نشر صورة حديثة تجمعهما سوياً.
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