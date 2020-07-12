أول تعليق من فريدة فهمي بعد وفاة محمود رضا

حالة من الحزن الشديد خيّمت على الوسط الفني بعد إعلان وفاة الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية عن عمر ناهز الـ90 عاماً، وحرص عدد كبير من نجوم الفن وأصدقائه على نعيه بكلمات مؤثرة، وكان أول هؤلاء النجوم صديقته وبطلة فرقته وزوجة شقيقة الفنانة فريدة فهمي التي نعته قائلة «لقد رحل محمود رضا إلى السماء، بعد أن ترك مسيرة خالدة ورائعة، وعلينا جميعاً في وداعه أن نشكره على ما قدمه لمصر وللفن المصري وللعالم، برقصاته وتصميماته ورؤاه».

وأضافت «سيبقي محمود رضا وحياً وملهماً للجميع، كما أنه تمتع بموهبة في الحكي، كان حريصاً على الحديث عن فرقة رضا وتأسيسه لها في لقاءاته التليفزيونية والصحفية في مصر والعالم، كان مبهراً وجاداً وإدارياً ونجماً مميزاً».

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وقال طليق ابنته الفنان عمرو دياب «خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أسرته الصبر والسلوان».

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فيما نعى الفنان محمد صبحي الفنان الراحل قائلاً «رحل اليوم فنان نادر ومبدع ورائد للفنون الشعبية، والذي كان من الأوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبي».

وأضاف: «محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ما عدا القطبين.. كان سفيراً هو والرائعة فريدة فهمي أطال الله في عمرها.. كانا سفيرين مُرحباً بهما أينما ذهبا ورفعا هامة مصر عالياً».