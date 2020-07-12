شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من أسطورة الفن الهندي أميتاب باتشان بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أسطورة الفن الهندية أميتاب باتشان، على توجيه الشكر لكل جمهوره من مختلف أنحاء العالم، بعد استقباله للكثير من التعليقات التي تتمنى له الشفاء، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أعلن عن إيجابية تحاليله أمس.

ونشر أميتاب باتشان، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب: "لمن عبروا عن قلقهم وأرسلوا صلواتهم بعد إصابتي وإصابة أبهيشيك، أرسل لكم خالص امتناني وحبي، شكرًا لكم".

وعلى جانب آخر، قال مسئول في مستشفى والسلطات الصحية في الهند اليوم الأحد، إن أشهر نجوم السينما الهندية أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك في حالة مستقرة بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال الممثل الأسطورة (77 عامًا) على تويتر ليلة أمس إن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى. وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما) على تويتر أيضًا إنه أصيب بالمرض. Advertisements ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر. وقال مسئول في مستشفى نانافاتي ومسئولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي اليوم الأحد إن الأب والابن في حالة مستقرة. وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين جايا زوجة أميتاب باتشان وآيشواريا زوجة أبهيشيك. وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك. وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتزداد حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل مطرد في الهند. ويُظهر إحصاء رويترز أن المرض أصاب ما يربو على 820 ألف شخص وأودى بحياة أكثر من 22 ألفا في البلاد.

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