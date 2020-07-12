شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق برفقة زوجها فى الإجازة الصيفية.. ونجوم الفن: ربنا يسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الفنانة غادة عبد الرازق بين الحين والآخر مشاركة متابعيها وجمهورها بصورها برفقة زوجها تارة، وبصحبة أسرتها وأصدقائها تارة أخرى، خاصة أثناء قضاؤها الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

ونشرت غادة عبد الرازق، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة لها برفقة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها ونجوم الفن، وعلى رأسهم الفنانة سوسن بدر والنجمة وفاء عامر ورانيا يوسف التي علقت قائلة: "ربنا يسعدكم"، فيما اكتفت سوسن بدر ووفاء عامر بإيموجي القلوب والقبلات. بينما علقت نسرين أمين قائلة: "مبروك".



غادة عبد الرازق برفقة زوجها

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وكانت الفنانة غادة عبد الرازق اعتادت على نشر صورها برفقة زوجها وأسرتها خلال الإجازة الصيفية في أحد الشواطئ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتقضي النجمة غادة عبد الرازق العطلة الصيفية بصحبة زوجها هيثم زنيتا مدير التصوير، في إحدى المدن الساحلية، في أول ظهور لهما بعد زواجهما في شهر رمضان الماضي، وظهر أيضا خلال الصور ابنتها روتانا وحفيدتيها.

وكانت غادة عبد الرازق أعلنت فى تصريح لـ"الخليج 365"، زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، حيث تعرفت غادة على هيثم زنيتا منذ سنوات وعمل معها كمدير تصوير فى أكثر من عمل، إلا أن علاقتهما انقطعت لسنوات وعادت مرة أخرى قبل أشهر ليتزوجا .

يذكر أن غادة عبد الرازق تعاونت هيثم زنيتا في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسلهما الجديد وبالفعل عقدا القران قبل أيام ويستعدا لقضاء شهر العسل فى الفترة المقبلة بعد فترة الطيران مرة أخرى.