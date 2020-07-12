شكرا لقرائتكم خبر عن جورج وسوف يطرب جمهوره فى أحدث ظهور له من منزله.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الكبير جورج وسوف على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو جديد له من داخل منزله، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وهو يردد بعض كلمات أغانيه الشهيرة، والتى ظهر فيها بصحة جيدة على عكس ما تردد مؤخراً عبر وسائل الإعلام عن مرضه.

وتألق سلطان الطرب، خلال حفله الغنائى الذى قدمه علي طريقة "الأون لاين" تحت شعار "مكملين معاكم"، ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء والطرب على طريقة "اللايف" من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على جمهورهم وتعويضهم عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقدم جورج وسوف عددًا كبيرًا من أشهر أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائي الطويل، منها: صابر وراضي، بستنى باليوم واليومين، قلب العاشق، الصبر طيب، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن، شكر بكر.







وقال جورج وسوف قبل انطلاق الحفل: "هذا الوباء الذي جاءنا واسمه كورونا هو من وجهة نظري غضب من الله، وأنا في الفترة الأولى كنت عايش لحالي في مدينتي كفرون بسوريا واطلع ساعة زمان أتمشى ثم ارجع ع بيتي، وكنت دائما متواصل مع الناس وبسمع شو عّم يصير من أخبار، والكل يتحدث أن هذا الوباء "كتير خطير، والكل قلق ولكننا نساهم في تخفيف عبء الخوف عند الناس والتقرب منهم في هذه الأيام الصعبة من خلال السوشيال ميديا".

وتابع أن لديه أعمالاً غنائية جديدة انتهى منها، أحدها سيطلقه قريبًا عبر السوشيال ميديا، متمنيًا أن تنال هذه الأعمال إعجاب الجمهور.