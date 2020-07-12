شكرا لقرائتكم خبر عن توم هولاند فى فورمة جديدة بسبب مارك ويلبرج أثناء تصوير فيلم Uncharted والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ديلي ميل تقريرا مطولاً حول الممثل توم هولاند تطرق خلاله إلى ظهوره بلياقة بدنية عالية أثناء التقاطه صورة سيلفى مؤخراً، حيث أكد التقرير أن تلك الصورة التي عكست الفورمة المميزة الذى تميز بها بسبب دوره في فيلم Uncharted والذى يقوم ببطولته مع النجم مارك ويلبرج وأنطونيو بانديراس، حيث علق على الصورة قائلا: "حينما تعمل مع مارك ويلبرج لابد أن تصل لتلك الفورمة".



توم هولاند

على جانب آخر قامت شركة سونى بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الحالى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

وواجه فيلم Uncharted الجديد العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.

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كما كشف التقريرالذى نشر على موقع "deadline"أن شركة سونى بدأت العمل على الجزء الرابع من فيلم Bad Boys، الذى طرح منه الجزء الثالث في دورالعرض المختلفة في 17 يناير الحالي، وذلك بعد أن تصدرالفيلم الجديد شباك التذاكر العالمي، بإيرادات وصلت إلى 106 ملايين دولار أمريكى، وتم اختيار كاتب السيناريو كريس بريمنر للعودة وكتابة الجزء الرابع، ويذكر أن بريمنر، هو من قام بـ كتابة الجزء الثالث الذى يعرض حاليا.

وشارك بريمنر في كتابة كتاب "Bad Boys For Life" مع بيتر كريج وجو كارناهان، والذى يعد عودة للسلسلة بعد توقفها لمدة في 13 عام، ولم تكشف أي معلومات حول الجزء الجديد من العمل.

والعمل من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دي جي خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدني باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلي توولز.