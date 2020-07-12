شكرا لقرائتكم خبر عن هانى محروس يجمع رامى صبرى ومصطفى حجاج فى جلسة طرب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على أنغام "إنما للصبر حدود" نشر المنتج هاني محروس مقطع فيديو على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو مع كل من رامي صبري ومصطفى حجاج وهما يتألقان بأغنية إنما للصبر حدود للراحلة أم كلثوم، وعلق قائلا: "اسمعوا وانبسطوا زي مانا اتسلطنت مع حبايبي الغاليين قوي".

من ناحية أخرى، انتهى النجم رامى صبرى من تسجيل أغنية تحمل اسم "خطيرة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى والمقرر طرحها قريبا.

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وقال فى تصريحات خاصة سابقة إن الأغنية تعتمد على أداء الأغانى السريعة والصيفية، وتحمل العديد من المفاجآت ويقدمها بشكل مختلف عن أعماله السابقة، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة السنجل، وتمنى أن تنال إعجاب جمهوره.

ولم تكن المرة الأولى التى يتعاون فيها تامر حسين مع رامى صبرى، حيث تعاونا من قبل فى عدد من الأغانى، منها: أغنية "أنا بعترفلك" من ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل، وأغنية "بتهتمى"، من توزيع تميم، وأغنيته الأخيرة "فرص تانية".

وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام"، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب" منذ 3 أشهر، حوالى 15 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.