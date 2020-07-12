بعد إصابتهما بفيروس كورونا.. إيشواريا راي وابنتها تخضعان للحجر المنزلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن الفنان الهندي أبهشيك باتشان، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن زوجته النجمة الهندية إيشواريا راي وابنته تخضعان للحجر المنزلي.

وكتب "باتشان" في تغريدة له: "نتيجة تحليل كوفيد 19 لابنتي إيشواريا وزوجتي جاءت إيجابية، وستكونان في الحجر المنزلي، بينما جاءت نتيجة التحليل لباقي أفراد الأسرة بما في ذلك والدتي سلبية، شكرا لكم جميعا".

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وأثبتت الفحوصات الطبية إصابة نجمة بوليوود، إيشواريا راي وابنتها بفيروس كورونا، بعد يوم من نقل زوجها الممثل الهندي، أبهيشيك، ووالده، أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة إيشواريا ( 46 عاما) وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات