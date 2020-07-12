بالصور.. أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد "زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
روج الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، لفيلمه الجديد "زنزانة 7"، ونشضر مجموعة صور من كواليس العمل.
وعلق: "فيلم زنزانة 7، يارب اكرمنا"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
ومن المقرر عرض فيلم "زنزانة 7" في موسم عيد الأضحى القادم، وذلك بعد عدة مرات تم فيها تأجيل عرض الفيلم.
فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري، مدحت تيخا، إيهاب فهمي، أحمد التهامي، منى الزرقاني، حسام موسى، ومن إخراج إبرام نشأت.
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