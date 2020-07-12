غادة عبدالرازق رفقة زوجها في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها بصورة تجمعها بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت غادة وزنيتا في الصورة وهما يستمتعان بعطلتهم الصيفية من أحد الأماكن الساحلية.

يذكر أن، غادة عبد الرازق، أعلنت مؤخرا زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا، وتعاونت معه في مسلسل "حكاية حياة" الذي عُرض في رمضان 2013، ونشأت بينهما قصة حب وعقدا القران وقتها إلا أنهما انفصلا بعدها، لتعود العلاقة مجدداً أثناء تصوير مسلسل"سلطانة المعز" الذي عرض في رمضان الماضي.

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