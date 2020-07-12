شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحة تقضى عطلتها الصيفية تحت أشعة الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة هنا شيحة، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، بصور لها من عطلتها الصيفية التي تقضيها، والتي ظهرت فيها تحت أشعة الشمس.

وسرعان ما حصدت شيحة، عددا كبيرا من تعليقات متابعيها واصدقائها على الصورة التي ظهرت فيها وهي تحت أشعة الشمس وفي الخلفية حمام سباحة ضخم.

واحتفلت الفنانة هنا شيحة، منذ ايام، بتخرج أبنها آدم من إحدى المدارس، وسط حالة من الفرحة لها ولأبيها، ونالت إعجاب جمهورها بموقع إنستجرام، حيث حضرت حفل التخرج.