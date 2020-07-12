أيتن عامر تكشف كواليس أول لقاء جمع بينها وبين زوجها

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رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، تفاصيل قصة الحب التي جمعتها مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، و أول لقاء جمع بينهما.
أيتن عامر، قالت في حوار صحفي لها: "الموضوع لم يكن في البداية حب من أول نظرة، أنا أعرفه من مسلسل "السبع وصايا"، ثم تقابلنا بعد ذلك في فيلم "زنقة ستات"، وخرجنا مع مجموعة أصدقائنا وكان يُريد أن يحاسب لي لكنني رفضت، وفي اليوم التالي كان عيد ميلاده، وبالفعل ذهبت واشتريت له هدية برفيوم، وبالصدفة اكتشفت أنه النوع الذي يحبه ويستخدمه".
ايتن عامر وزوجها
وأضافت: "هو قال لوفاء عامر شقيقتي قبل أن يتحدث معي، ثم فاجأني في المطار كنت عائدة من دبي ورأيته في انتظارب ماسك لوحة بيديه ومكتوب عليها: تتزوجيني؟، وكنت سعيدة جدًا بالتأكيد".
وكانت أيتن عامر، قد احتفلت بزفافها على عز العرب، في عام ٢٠١٥، في حفل كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن ورزقت الفنانة منه بطفلين.
ايتن عامر وزوجها
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