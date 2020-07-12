أيتن عامر تكشف كواليس أول لقاء جمع بينها وبين زوجها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر، تفاصيل قصة الحب التي جمعتها مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، و أول لقاء جمع بينهما.

أيتن عامر، قالت في حوار صحفي لها: "الموضوع لم يكن في البداية حب من أول نظرة، أنا أعرفه من ‏مسلسل "السبع وصايا"، ثم تقابلنا بعد ذلك في فيلم "زنقة ستات"، ‏وخرجنا مع مجموعة أصدقائنا وكان يُريد أن يحاسب لي لكنني ‏رفضت، وفي اليوم التالي كان عيد ميلاده، وبالفعل ذهبت واشتريت ‏له هدية برفيوم، وبالصدفة اكتشفت أنه النوع الذي يحبه ويستخدمه".‏

ايتن عامر وزوجها

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وأضافت: "هو قال لوفاء عامر شقيقتي قبل أن يتحدث معي، ثم فاجأني في ‏المطار كنت عائدة من دبي ورأيته في انتظارب ماسك لوحة بيديه ‏ومكتوب عليها: تتزوجيني؟، وكنت سعيدة جدًا بالتأكيد".‏

وكانت أيتن عامر، قد احتفلت بزفافها على عز العرب، في عام ٢٠١٥، في حفل كبير حضره حشد هائل من نجوم الفن ورزقت الفنانة منه بطفلين.

ايتن عامر وزوجها