هيفاء وهبي تروي تفاصيل تعرضها للنصب ومحاولة الاستيلاء على منزلها

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تفاصيل تعرضها لعملية نصب من قبل مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بعد استيلائه على أموالها.

هيفاء وهبي، قالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «لحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «تعرضت لقضية نصب كبيرة.. بيتي في مصر شخص دخل فيه بالقوة واستولى عليه، وأنا اللي دافعة ثمنه، وأنا بطالب بحقي بقوة القانون المصري، وعلى ثقة إني سأحصل على حقي حتى لو طال الوقت.. اللي بيلجأ للقضاء دائما بيبقي كسبان في النهاية».

وأصافت: «البيت من ضمن أملاكي، أنا وكلت الشخص بشراء أملاك من ضمنها البيت، اشتراه باسمه، ثم أخذنا توكيل لبيع البيت باسم أختي، ومعايا ورق البيت اللي باسمه والتنازل لأختي،واستدعينا النجدة مرتين لإثبات الحالة، مأمور قسم زايد قال لهم امشوا من عندكم بدون إثبات الحالة.. وقدمنا شكوى ضده في وزارة الداخلية، وعندما اتصلوا به المأمور نفى الواقعة، رغم أن المحامين صوروا الواقعة، وتقدموا بشكوى للداخلية التي قبلت الشكوى، وأنا بطلب حقي اللي مسروق».

وكان محمد وزيري قد ادعى زواجه من الفنانة هيفاء وهبي، مؤكداً أنه لم يكن يعمل لديها ولكنه كان زوجها ورفع دعوى إثبات زوجية في المحكمة ولكنه فشل في تقديم أصل صورة الزواج الأمر الذي دعا المحكمة لحجز الدعوى للنطق بالحكم.