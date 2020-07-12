نجوى كرم تكسر حالة الترقب والإنتظار وتوجه كلمة لجمهورها

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة اللبنانية نجوى كرم من خلال فيديو نشرته عبر حساباتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي منذ أيام، عن جهوزية الأغنية التي ستطرحها قريبًا حين ترى الوقت المناسب، لذلك إتفقت على التحضير لألبوم كامل مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

وكسرت نجوى حالة الترقب والإنتظار لطرح الأغنية، ووجّهت كلمة إلى جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي وبلدان الإغتراب فكتبت في تغريدة لها عبر “تويتر”: “بحبكن”.

تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال نجوى كرم الفنية كانت أغنية “بعشق تفاصيلك”، من كلمات أحمد ماضي، ألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا وماستر محمد المقهور.