الكويتي جاسم النبهان يغادر المستشفى الأميري بعد عملية قسطرة في القلب

يخرج الفنان الكويتي القدير جاسم النبهان مساء اليوم من المستشفى الأميري بالكويت، وذلك بعد أن أجرى عملية قسطرة للقلب تكللت بالنجاح، وكانت الأوساط الفنية قد تساءلت عن حالته الصحية فور انتشار خبر مروره بوعكة صحية، باعتباره رمزًا من رموز الفن الخليجي.

وطمئن الفنان جاسم النبهان، ولكنه اختصر حديثه بالقول: "أنا بخير والحمدلله"، معللًا ذلك بأن الطاقم الطبي المشرف على حالته قد حضر واطمأن عليه.

ومرّ النبهان بعدد من الأزمات النفسية والتي أثرت على صحته، حتى أنه أصبح يعتذر عن التمثيل في بعض المسلسلات التي يتطلب أداء شخصياتها مجهودا كبيرا، كما أن أدواره مؤخرًا كانت مختصرة وليست بتلك الشخصيات القوية التي تحتاج لمجهود كبير.

وبدأت الأزمة الصحية تظهر لدى "النبهان" بعد أن توفي نجله "محمد" عن عمر 44 عامًا، إثر وعكة صحية مفاجئة، والذي خلت فيه مراسم العزاء من حضور رفقاء دربه من الوسط الفني، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الغرابة.

وكانت تلك هي المرة الثانية التي يفجع بها الفنان الكويتي القدير بوفاة أحد أبنائه؛ إذ سبق واستشهد ابنه البكر "طلال" خلال الغزو العراقي، أثناء تصويره مظاهرة خرجت ضد الغزو آنذاك، وكان هذا مشهدًا تمثيليًا في أحد المسلسلات كان جسّد استشهاده.

Advertisements

كما سبق وفجع الفنان جاسم برحيل والدة نجليه المتوفين، الفنانة طيبة الفرج، والتي أنجبت له 6 أبناء، هم طلال وفاطمة ومحمد وعنود وعبدالله وعزيزة.

يذكر أن الفنان الكويتي جاسم النبهان هو واحد من أبرز فناني الكويت، وشهدت مسيرته الفنية الحافلة العشرات من المسلسلات التي لا زالت عالقة في أذهان المشاهدين، وعددا من المسرحيات والأفلام، إضافة إلى شهرته في دوبلاج أفلام الكرتون، وكانت أبرز شخصية كرتونية قام بدوبلاجها "القبطان نامق" في المسلسل الكرتوني الشهير "عدنان ولينا

قد يهمك أيضا:

روان بن حسين ترد على التصريحات المثيرة لفوز الفهد بشأن تقليد المكياج

مسلسلات وبرامج تنتظر الجمهور بعد رمضان تعرف عليهم