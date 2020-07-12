ياسمين الخطيب تبيّن أن أحدث أفلامها مختلف عن تجربة "2 طلعت حرب"

تحدثت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب عن فيلمها الجديد والذي تعاقدت عليه مع المنتج رائد ترك، في أول تصريح لها، قائلة: "ليس هناك أكثر من أنها مفاجأة غير متوقعة".

وأضافت "الخطيب":"هو دور مختلف عن تجربتي في 2 طلعت حرب إخراج مجدي أحمد علي، وتجري الآن التجهيزات للبدء في تصويره.

وتابعت: "الفيلم هو أول بطولة سينمائية ودور صعب ومفاجأة حقيقية".

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