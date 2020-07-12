علي الطيب لـ"الخليج 365": أنا ضيف شرف "الغسالة".. ومشهدي أعادني للتسعينيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان علي الطيب، إنه يشارك في فيلم "الغسالة"، الذي تم طرح إعلانه التشويقي مؤخرًا، كضيف شرف، ويقدم مشهد وحيد يجمعه بالفنان محمود حميدة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أنا ضيف شرف في الفيلم، الناس افتكرت إني من أبطال العمل لما نزلت التيزر والصورة مع الفنان محمود حميدة، بس الحقيقة إن الشركة المنتجة والمخرج وحميدة كانوا عايزيني، وجت سيرتي وقالوا ياريت علي يبقى معانا في المشهد ده، وعملت مشهد في التسعينيات دمه خفيف".

وأضاف علي الطيب "عارف إنه غسالة وبتسافر بالزمن، والمشهد مع حميدة ولما بيجيب سيرتي أو يعوزني في حاجة مقدرش أتأخر، وصورته من بدري، وكان مشهد بسيط".

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علي لفت إلى معرفته من قبل بمخرج العمل عصام عبدالحميد، إذ كان الأخير مخرج منفذ في مسلسل "أهو ده اللي صار"، وهو ما جعله سعيدًا باتخاذه خطوته الأولى كمخرج لعمل سينمائي، مشددًا على أنه يحب كل فريق عمل الفيلم، وهذا ما شجعه على قبول الظهور كضيف شرف.

كان الإعلان التشويقي كشف عن غسالة متطورة، تسافر بالجميع عبر الزمن، وينتج عن ذلك صراعات مثيرة بين أبطال الحكاية. "الغسالة" من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

وتدور الغسالة حول عمر، الذي يحاول استخدامها كآلة زمن للتخلص من الشوائب التي تمنعه من الارتباط بحب حياته.

وفي "الغسالة" يعود الثنائي أحمد حاتم وهنا الزاهد إلى التعاون مجدداً بعد فيلم "قصة حب" الذي حقق نجاحاً في موسم عيد الحب 2019.