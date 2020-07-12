السيمفوني يستأنف نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية على مسرح النافورة

يستأنف أوركسترا القاهرة السيمفونى نشاطه الفني بأمسية كلاسيكية، حيث يقام حفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينة الفنلندية لورا فيرتانين ليدر أوركسترا الاتحاد الأوروبى، وذلك فى الثامنة مساء السبت 11 يوليو على مسرح النافورة بالأوبرا.

يتضمن البرنامج عدد من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج ، رومانس للڤيولينة والاوركسترا لـ بيتهوفن ، متتابعة لـ جورج بيزيه.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم.

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