شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم وزوجها يرويان تفاصيل اقتحام فيلتهما فى فيلم وثائقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض إحدى المنصات الفيلم الوثائقي "الرواية الكاملة"، قريبا والذي يتناول قصة اقتحام فيلا النجمة نانسى عجرم ، ومقتل المقتحم على يد زوجها فادي الهاشم.

"الرواية الكاملة" فيلم وثائقي يرصد قضية مقتحم فيلا النجمة نانسى عجرم ويتناول تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة المقتحم وشغلت الرأى العام.

وتعود تفاصيل القضية ليوم 5 يناير الماضى، حين أطلق الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، 17 رصاصة على محمد الموسى الذي اقتحم مسكنه، بينما ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي، أن القتيل كان يعمل في الفيلا في حين قالت أسرة نانسي أنه أقدم على السرقة وقتله فادي الهاشم دفاعا عن النفس.

من جانب الآخر تتعاون النجمة اللبنانية نانسى عجرم مع الملحن وليد سعد فى 3 أغنيات في ألبومها الجديد الذى تعمل على التحضير له في الوقت الحالي لطرحه خلال الفترة المقبلة، وتحمل الأغنيات ألوان مختلفة ومتنوعة، حيث تقدم الأولى بعنوان "حياة" وتحمل الطابع الرومانسي من كلمات محمد رفاعي، وتوزيع هادي شرارة.

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وانتهت نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات الألبوم الجديد، والذى تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار والجدد أيضا، ومن صناع أغانى الألبوم الشعراء خالد تاج الدين، ومحمد رفاعي، وأحمد ماضي، وأحمد علاء الدين، وشادي نور.