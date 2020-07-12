شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة مؤثرة لوالدى نايا ريفيرا لبحيرة بيرو للبحث عن جثة ابنته الغريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل جورج ريفيرا والد النجمة العالمية نايا ريفيرا مؤخرا إلى بحيرة بيرو مع بقية أفراد الأسرة ، وذلك حسب موقع " TMZ " ، ومن الواضح أنه كان يتواجد هناك من أجل البحث عن جثة ابنته بأي طريقة ممكنة ، و التي اختفت عدة أيام.

اسرة نايا ريفيرا

من جهة اخري قامت والدة نايا ريفيرا وشقيقها بزيارة المكان الذي اختفت نايا ريفيرا و ذلك للمساعدة في العثور عليها ، حيث ظهرا بإحدى الصور وهم ينظرون إلى بحيرة بيرو بشكل مؤثر للغاية ، وقد صعدوا علي أحد مراكب البحث و هم يرتدون سترات النجاة علي أمل في إيجاد ريفيرا.

وبعد سلسلة من التحريات التى أجرتها الشرطة بعد واقعة اختفاء النجمة نايا ريفيرا وانتشار تقارير تعرضها للغرق، كشفت التحريات أن سيارة نايا الـ" G-Wagon " كانت تتواجد في موقف السيارات الموجود بالقرب من شركة تأجير القوارب، وكانت حقيبة النجمة الشهيرة موجودة فى داخل السيارة، وذلك حسب موقع " TMZ " .

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وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا ذات الـ33 عاما قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استئجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائم مرتديا سترة النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee " وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون ان نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.















